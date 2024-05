Daniel era querido por colegas na escola onde estudava

Durante o sepultamento de Daniel, Eduarda dos Santos, amiga da vítima, vestia uma camiseta com uma foto dela ao lado do jovem. Ela ressaltou que o rapaz era querido pelos colegas da escola.

"Estudávamos juntos há um ano e pouco. Ele era um menino muito calmo, bondoso com todos nós, sempre que podia ajudar, ele ajudava. É muita mentira as pessoas julgarem, o chamarem de bandido. Era apenas um estudante. É por que ele era pobre e morava na favela? Cortar o cabelo, colocar 'reflexo', isso não significa nada. Acho muito errado o que fizeram com ele", relatou.