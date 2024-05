Precisamos urgentemente de um aumento da quantidade de ônibus das linhas 885 (Santa Cruz) e 866sv (Campo grande). Principalmente o 866sv, que está sempre lotado, o ônibus é minúsculo comparado a demanda dessa linha. No caso da linha 885, as esperas são intermináveis. Quando os ônibus finalmente chegam, estão em péssimas condições, com muitos veículos literalmente caindo aos pedaços.