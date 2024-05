Até quando vamos ter que aguentar essa falta de luz que ocorre constantemente no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca? Não aguento mais essa situação! Nem luz na rua tem! As ruas ficam escuras, aumentando o risco de acidentes e a sensação de insegurança. Pagamos nossos impostos e merecemos um serviço de qualidade. As quedas de energia frequentes são um desrespeito com os moradores.