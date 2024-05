Tem dois ventiladores na estação Cantagalo, no lado que vai para a Tijuca, que estão desligados ou com defeito há muito tempo. Por favor, o calor está insuportável! É essencial que esses ventiladores sejam consertados ou substituídos urgentemente para melhorar as condições na estação. Os passageiros merecem um ambiente minimamente confortável enquanto utilizam o metrô.