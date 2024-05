Cinema de rua é reformado e reinaugurado no Alemão

O CineCarioca Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona Norte do Rio, ganhou uma sessão extra em sua história. Sem fechar as portas, de um ano para cá, vem sofrendo intervenções e reparos a fim de entregar aos frequentadores uma sala com um novo sistema de ar-condicionado central, uma nova geladeira expositora, pipoqueira e poltronas restauradas. A nova fase foi inaugurada pela Prefeitura do Rio - via Secretaria Municipal de Cultura e RioFilme - na manhã deste sábado (25), com pipoca e refri de graça e a pré-estreia do filme "Mallandro, o errado que deu certo", de Marco Antônio de Carvalho, com presença do diretor do filme e do presidente em exercício da RioFilme, Eduardo Marques. O investimento dos cofres municipais foi na ordem de R$ 250 mil.



Para o segundo semestre está previsto o investimento de R$ 650 mil, para a substituição do projetor por um modelo 4K, além de um novo equipamento de som, compatíveis com o que há de mais moderno no mercado exibidor brasileiro.



Inaugurado em 2010, o CineCarioca Nova Brasília foi reaberto pela Prefeitura em outubro de 2021, depois de ter sido fechado na gestão anterior, e agora esbanja melhorias, oferecendo aos moradores do Complexo do Alemão acesso a filmes de qualidade. São cerca de 60 mil pessoas, distribuídas entre 15 comunidades.



Há quatro anos, o cinema recebe mensalmente um subsídio da RioFilme, o valor atual do recurso é R$34 mil, permitindo que a sala pratique preços sociais na bilheteria. O ingresso sai a R$5. A Prefeitura já investiu no equipamento, de 2021 até os dias atuais, mais de R$900 mil.



"Malandro, o errado que deu certo", de Marco Antônio de Carvalho, foi coproduzido pela RioFilme, por meio do edital de Complementação de Recursos para Produção e Finalização de Longas-Metragens, de 2022. Além disso, as filmagens tiveram o apoio da Rio Film Commission para as 50 diárias de gravações na cidade, em bairros como Barra, Centro, Urca e Tijuca, entre outros.