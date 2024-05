Como morador da Vila Kennedy, na Zona Oeste, venho expressar minha preocupação com a situação na Travessa Sindicante, número 11, dentro da Favela do Sapo. Já fiz várias solicitações à Águas do Rio, mas até agora nada foi feito. O entupimento causado pelo acúmulo de lixo impede as crianças de brincarem no beco, o que é inaceitável. A área afetada fica ao lado da Igreja Batista.