Gostaria de expressar minha indignação com a situação na Estrada do Magarça, na Zona Oeste. A via está cheia de buracos, representando um risco sério para motociclistas e motoristas. Todos os dias, vejo veículos desviando perigosamente devido às crateras. É inaceitável essa condição, está colocando em risco a segurança de todos que trafegam por ali. Já fizemos várias reclamações.