Agência é explodida

Bandidos invadiram e explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal em Japeri, na Baixada Fluminense, na madrugada de ontem. Durante a ação, criminosos trocaram tiros com policiais militares, que foram acionados pouco depois que o alarme do banco tocou. A agência, no bairro Engenheiro Pedreira, ficou destruída após o ataque. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 24º BPM (Queimados) foi acionada para verificar a ocorrência. A corporação informou que houve troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir. A área foi isolada para perícia. Ainda não se sabe se os bandidos conseguiram levar algum valor. Nos últimos quatro anos, a agência foi alvo de roubos outras duas vezes.