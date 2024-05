Vídeo: ‘Goku’ da Carreta Furacão é atingido por moto durante apresentação

No último sábado (25), durante apresentação do grupo Carreta Furacão, um homem fantasiado como ‘Goku’, presonagem principal da animação Dragon Ball, foi atigindo por uma moto em alta velocidade. O caso aconteceu na cidade de Papagaios, em Minas Gerais. Outros dois integrantes que estavam próximos, vestidos de Super Mário e Fofão, por pouco não foram atropelados também.



Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os três personagens perfilados enquanto faziam coreografias. De repente, surge um motoqueiro e derruba "Goku". Felizmente o jovem se levanta logo em seguida. De acordo com o Portal G1, a policia mineira afirmou que o integrante atingido não compareceu à delegacia para registrar ocorrência e não há informações sobre seu estado de saúde.

Integrantes da Carreta Furacão quase foram atingidos por moto em altíssima velocidade, mas Goku acabou sendo atropelado. pic.twitter.com/96267dgxvh — Kami Sama Explorer (@kamisamaexp) May 28, 2024