Incentivo à prática esportiva ganha espaço no mundo corporativo

Foi subindo e descendo diariamente as ladeiras íngremes da Rocinha que Robson dos Santos, de 41 anos, percebeu que poderia ir mais longe. Com foco e determinação para correr atrás dos seus sonhos, ele vislumbrou na comunidade onde mora e trabalha como agente de saneamento da Águas do Rio, uma oportunidade de preparar o corpo para um enorme desafio: participar da Maratona do Rio 2024, a maior corrida de rua da América Latina.

"Trabalho na Águas do Rio desde 2021, mesmo ano em que comecei a participar de provas de rua. De lá para cá, percebi que para melhorar o desempenho é preciso treinar com disciplina" afirma Robson.

A Águas do Rio não apenas é patrocinadora oficial do evento pelo terceiro ano consecutivo, como também incentiva seus colaboradores a buscarem hábitos saudáveis através da prática esportiva. Ludmila Luana Louback Carneiro, de 41 anos, está tão motivada que resolveu encarar o desafio: vai correr a meia-maratona (21km) no sábado e a Maratona do Rio (42km) no domingo, num total de impressionantes 63km. Haja fôlego!

"Correr requer muito domínio da mente e do corpo, pois eles conversam o tempo todo. A superação está em saber escutar cada um deles no momento certo", ensina Ludmila, que há oito meses trabalha na Águas do Rio como Analista Jurídico PL.

Percorrer longas distâncias requer disciplina e dedicação. Virtudes que os corredores exercem diariamente na rotina profissional. Presença confirmada ao lado de Robson e Ludmila na linha de largada da Maratona do Rio, Rodrigo Ronzella, de 50 anos, garante que as corridas de rua promoveram uma mudança radical na qualidade de vida. Mas a satisfação de completar o percurso sem lesões só chega após uma boa preparação.

"Aprendi que, como tudo na vida, para fazer bem é preciso se preparar, ter o foco na entrega de bons resultados", comenta Ronzella, diretor de RH, Saúde e Segurança do Trabalho da Águas do Rio: "No início, eu participava de provas sem cuidados específicos ou preparação muscular. Até que um dia sofri uma fratura na tíbia por esforço excessivo. Vi que precisava voltar da forma adequada, com atividades musculares e boa alimentação".

O trabalho e as corridas promovem mudanças importantes na vida destes colaboradores-atletas. O baiano Robson saiu de Belmonte em 2001 para tentar a sorte na Cidade Maravilhosa. Com um sonho na cabeça e apenas R$ 10 no bolso, ele viajou por quatro dias na boleia de um caminhão. Mas ao chegar aqui, as coisas não seguiram o rumo que Robson esperava. Morou pelas ruas de Copacabana e viveu de bicos, até que a almejada oportunidade de emprego surgiu. Foi a largada para uma nova trajetória:

"Meu primeiro desafio foi há três anos, na Subida da Rocinha. Minha vida começou a mudar ali, com o emprego e as corridas. Aconteceu tudo ao mesmo tempo", relembra Robson, que na ocasião chegou até a dar entrevista para um programa de TV.

Se participar de uma maratona já pode ser considerado uma vitória pessoal, imaginar a possibilidade de não terminar a prova nem passa pela cabeça. Ainda mais depois de meses aliando a rotina de trabalho com treinos exaustivos.

"Treinamento tem tudo a ver com a vida profissional. Envolve planejamento, disciplina, dedicação, persistência e estratégia, competências que a gente utiliza todos os dias na empresa. Outra coisa que trago para o trabalho é não desistir nunca. No trabalho, assim como no esporte, desistir nunca é uma opção", garante Ronzella.

Para quem também vai correr admirando as belas paisagens cariocas, uma dica valiosa: hidrate-se sempre. Afinal, a Maratona do Rio é uma grande festa de integração, mas que deve ser encarada com responsabilidade.

"Correr a maratona é uma experiência de autocontrole e me deixa feliz. Gosto de jogar toda a minha energia no movimento", comenta Ludmila, que conclui: "Atividade física é qualidade de vida e acaba influenciando positivamente no trabalho. Me sinto mais motivada e pronta. Correr é a minha terapia".

A Águas do Rio vai promover uma série de ações durante a Maratona do Rio 2024. Além da distribuição de água e ecocopos no estande da concessionária, haverá experiências imersivas, como a exibição de imagens da Baía de Guanabara. Na chegada das provas, no Aterro do Flamengo, os corredores se refrescarão ao passar pelo chuveiro aspersor e poderão posar para fotos no painel da concessionária, que terá uma bela imagem do Cristo Redentor, com marcações da quilometragem do percurso do desafio: 21 42k.