Estuprou a sobrinha antes

O suspeito do crime já teria cometido ao menos um estupro antes do crime da última segunda-feira. Uma sobrinha do homem esteve na delegacia e prestou depoimento dizendo que foi abusada pelo tio, quando tinha 16 anos - hoje ela tem 22 anos. O crime teria sido encoberto pela família.

"Ele estuprou a própria sobrinha. Ela está aqui para depor contra ele. Ela (madrasta) encobriu o estupro da filha dela, era para ele estar preso. Não é o primeiro caso, várias pessoas já fizeram relatos", disse Paulo Sergio, pai da criança morta.