No Restaurante Popular Alcântara, em Alcântara, São Gonçalo, as pessoas, especialmente os idosos, estão enfrentando um verdadeiro sufoco devido ao sol escaldante. O problema é agravado pelas enormes filas. Para se proteger do sol, nós improvisamos pedaços de papelão para cobrir a cabeça, ou procuramos abrigo sob as marquises dos comércios. Mesmo assim, muitos acabam perdendo sua vaga na fila.