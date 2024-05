Carro de PM se envolve em acidente com ônibus do BRT na Barra

Rio - Um carro da Polícia Militar foi arrastado e capotou depois de se chocar com um articulado do BRT, na altura da estação Rio 2, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (29). Apesar do impacto, ninguém se feriu no acidente.

De acordo com a Mobi-Rio, a viatura da PM entrou na pista exclusiva do BRT, o que é proibido, e foi atingida pelo coletivo.

"A Mobi-Rio destaca que a utilização da calha do BRT é exclusivamente para os ônibus do BRT. A utilização indevida da calha, além de acarretar acidentes, atrapalha a operação do BRT", informou a concessionária por meio de nota à imprensa.