Prisão preventiva é decretada

A Justiça do Rio decretou, ontem, a prisão preventiva do homem que confessou ter estuprado e matado a menina Sophia da Silva. O juiz Alex Quaresma Ravacha, da 31ª Vara Criminal, ressaltou a gravidade do crime.

"Os fatos narrados revelam a gravidade concreta do delito e altíssima periculosidade do indiciado para a coletividade. Os elementos do APF (auto de prisão em flagrante) demonstram que o custodiado praticou um assassinato brutal, causando intenso sofrimento e tirando a vida de uma criança, o que indica a necessidade de sua prisão cautelar. Assim, ao menos neste momento inicial, verifica-se que a liberdade do custodiado representa extremo perigo à sociedade", escreveu.