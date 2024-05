santo do dia

Visitação de Nossa Senhora

O relato da Visitação é encontrado no Evangelho de Lucas (Lucas 1:39-56). Após receber a anunciação do anjo Gabriel de que ela seria a mãe do Salvador, Maria parte para visitar sua prima Isabel. Ao chegar à casa de Isabel, Maria é saudada e, no momento em que Isabel ouve a saudação de Maria, o bebê em seu ventre, João Batista, pula de alegria. A Visitação simboliza a presença de Cristo, mesmo antes de seu nascimento, trazendo alegria e bênção para aqueles que o acolhem. Este encontro entre Maria e Isabel também destaca a importância da comunidade e do apoio mútuo entre os discípulos de Cristo.