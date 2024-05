Na Tijuca, os usuários de drogas estão ameaçando os idosos e os estudante com armas brancas, já avisamos a assistência social e a polícia, mas até agora nada. Infelizmente estamos passando por uma séria crise de segurança. Além de que essas pessoas abrem as portas dos ônibus, forçando as portas, e xingam os motoristas, até mesmo arremessam pedras para dentro do ônibus.