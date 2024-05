Nós, moradores de Iguaba Grande, gostaríamos de solicitar a prefeitura o asfaltamento do Bairro Jardim Solares, com especial atenção à Rua das Camélias. A falta de pavimentação tem causado muitos transtornos para nós, dificultando o tráfego e a mobilidade na região. Contamos com a ação das autoridades para melhorar a infraestrutura da nossa cidade.