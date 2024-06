Polícia flagra caminhão com 73kg de cocaína na Via Dutra

Na manhã desta sexta-feira (31), agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam cerca de 73 kg de cocaína em um caminhão na altura do município de Seropédica, na Rodovia Presidente Dutra. O motorista do veículo, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante.



Durante a abordagem ao caminhão, os policiais encontraram a droga escondida em meio a produtos plásticos. A carga saiu de Guarulhos, na grande São Paulo, e tinha como destino a comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



O motorista do caminhão foi levado para a delegacia e responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.