SANTO DO DIA

São Justino: Também conhecido como Justino Mártir, nasceu por volta do ano 100 d.C. em uma cidade da Samaria, atualmente localizada na Palestina. Seguiu uma vida de busca pela verdade através da filosofia. Sua busca culminou em seu encontro com o cristianismo. Após sua conversão, Justino tornou-se um dos primeiros apologistas cristãos, defendendo e explicando a fé cristã perante as autoridades e intelectuais da época. Ele escreveu várias obras como "Diálogo com Trifão" e "Primeira Apologia". Ele era um defensor da relação entre a fé e a razão. Justino enfrentou perseguição e martírio por sua fé.