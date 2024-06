Segundo as investigações da polícia, o Complexo de Israel tem esse nome por causa do domínio do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', líder do TCP e adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi. 'Peixão' expulsa ou sequestra moradores de comunidades rivais que tentam entrar em suas áreas de influência.

O criminoso é considerado foragido da Justiça e tem dez mandados de prisão pendentes, a maioria por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver.