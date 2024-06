Mistério no Quitungo

Três sequestros no Quitungo são apurados pela 38ª DP (Brás de Pina). As vítimas são Wagner Motta Neves, de 33 anos, e foi visto pela última vez no dia 4 de janeiro deste ano. Ele era entregador e foi rendido por traficantes do Comando Vermelho (CV) na Rua Guaporé.

Wagner Santana Vieira, 36 anos, e desapareceu no dia 8 de janeiro. O corpo foi localizado no dia 10 do mesmo mês, às margens de um rio, na localidade do Cantinho da Ponte, na Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias.

A terceira vítima é um adolescente de 16 anos, que foi capturado por criminosos no dia 14 de janeiro, quando soltava pipa com amigos, próximo à estação de trem em Brás de Pina, na Z.Norte.