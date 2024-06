Essa semana pude atestar a ineficiência da PM do RJ: testemunhei um assalto a um ônibus na Av. Presidente Vargas às 20:10h, quando um veículo Renault fechou um coletivo na altura do Hotel Windsor Guanabara. Dois homens saíram e uma mulher permaneceu no carro. Uma viatura da Polícia Militar passou, um pedestre e eu fizemos sinal e eles passaram direto. Ou seja, nada fizeram, de fato, estamos entregues.