PM sequestrado: polícia encontra corpo em Maricá e realiza perícia

Um corpo carbonizado foi encontrado na Rua dos Diamantes, em Itaipuaçu, Maricá, na madrugada deste sábado (1º). Agora, a Polícia Civil investiga se o material genético pertence ao cabo da Polícia Militar Alexandre de Silva Lima, desaparecido desde quinta-feira (30), quando foi sequestrado e levado para a comunidade Risca Faca.



Segundo a PM, agentes do 12º BPM (Niterói) localizaram o corpo envolto em um saco plástico preto. Uma perícia foi realizada no local, mas não foi possível identificar a vítima. O cadáver foi encaminhado ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Niterói, onde passará por análise detalhada.



As buscas pelo agente, no entanto, continuam pelo terceiro dia consecutivo. Em uma das ações deste sábado, um carro utilizado pelos bandidos foi encontrado queimado, em Tribobó, São Gonçalo. Segundo Bruno Gilaberte, delegado da 82ª DP (Maricá) que investiga o caso, o veículo foi usado para retirar o corpo de Alexandre da comunidade.



Desde desta sexta (31), policiais ocupam comunidades na região, na tentativa de encontrar Alexandre de Silva Lima. Até o momento, cinco pessoas foram presas.