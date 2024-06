Motoboy é atropelado e morto após briga de trânsito na Zona Norte

O motoboy Alan Rodrigues Salles, 22 anos, foi morto depois uma briga de trânsito com um taxista, na noite de sexta-feira (31), em Vila Isabel, Zona Norte.



Segundo testemunhas, o taxista fechou Alan e, após uma discussão, o perseguiu e prensou a moto contra um poste na Rua Teodoro da Silva. O motoboy morreu na hora. O taxista fugiu sem prestar socorro e em seguida abandonou o carro em uma loja de autopeças. Ele já foi identificado e deve ser intimado para depor em breve.



Na manhã deste sábado (1º), motociclistas se reuniram e realizaram um protesto com "buzinaço" na frente da loja de autopeças, na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, onde o táxi foi encontrado.



O local do atropelamento foi periciado e o táxi, apreendido. Os agentes também estão analisando imagens das câmeras de segurança da região. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).