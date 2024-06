Confronto entre PM e bandidos termina com três suspeitos mortos e um ferido

Três suspeitos de cometer roubos em série morreram e um ficou ferido após uma troca de tiros com a Polícia Militar na Estrada da Covanca, no Tanque, Zona Oeste, neste sábado (1º).



Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para checar denúncias de criminosos armados realizando roubos e interceptaram o grupo na Estrada da Covanca. Houve confronto e os quatro suspeitos que ocupavam o veículo foram atingidos. Três deles não resistiram aos ferimentos e um foi atendido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Um homem que passava próximo do local também foi baleado e encaminhado para o hospital.



Com os suspeitos, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e três granadas. A área foi isolada para a perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), acionada.