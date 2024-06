É necessário realizar a repintura da faixa de pedestres localizada no semáforo da Estrada do Portela, na altura do número 595, em Turiaçu. A faixa de pedestres está bastante desgastada, o que representa um risco para a segurança dos pedestres que atravessam a via, bem como para os motoristas que precisam de uma sinalização clara e visível.