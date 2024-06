Estamos com frequentes problemas de falta de energia em Nova Iguaçu, mesmo em dias ensolarados e sem ventos. A situação tem se tornado insustentável. O atendimento dos funcionários da empresa Light é péssimo, frequentemente se mostram ignorantes para lidar com as nossas solicitações. Considero a Light a pior empresa da nossa área e peço que sejam tomadas medidas urgentes para melhorar.