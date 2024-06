Estrada do Sapê, em Rocha Miranda, em toda a via, há árvores altas, os galhos estão cobrindo os fios de luz, interferindo na iluminação pública de LED. Essa situação não apenas compromete a visibilidade e a segurança dos moradores, como também aumenta o risco de furtos na área. As faixas de pedestres localizadas nos semáforos da estrada estão praticamente apagadas, necessitando de repintura urgente.