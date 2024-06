TCP ameaça o CV e a Praça Seca

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) fortemente armados ameaçando invadir a Praça Seca, na Zona Oeste. A região, dominada pelo Comando Vermelho (CV), vive intensa onda de violência devido à disputa por território.

Por causa do cenário de instabilidade na região, há indícios que o vídeo pode ter sido gravado nesta semana do alto do morro do Campinho, na Zona Norte, onde os traficantes se intitulam integrantes do bando de Wallace De Brito Trindade, conhecido como 'Lacoste' ou 'Salomão', e William Yvens da Silva Rios, o 'Coelhão'. Os dois são considerados foragidos da Justiça, sendo Lacoste o chefe do tráfico do Morro da Serrinha, em Madureira, e Coelhão um dos seus homens de confiança.

"Tropa do Salomão e Coelhão. A Praça Seca vai 'terceirar' todinha. Corre não, estamos chegando", ameaçam. Ainda na gravação, os bandidos xingam o traficante Bruno Silva Souza, o 'Tiriça', conhecido como principal puxador de bonde do Comando Vermelho, que lidera a criminalidade na Praça Seca.