Motoboy é morto

Após a morte do motoboy Alan Rodrigues Salles, de 22 anos, durante uma briga de trânsito com um taxista na noite de sexta-feira (31), motociclistas realizaram uma manifestação na tarde de ontem, na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, na Zona Norte. Na ocasião, o motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou o veículo em uma loja de autopeças.

O protesto, que contou com a presença de familiares e amigos do jovem, ocorreu em frente ao estabelecimento e se estendeu até a 20ª DP (Vila Isabel), para onde o táxi foi encaminhado após ser apreendido. No local, o veículo aparece com o retrovisor quebrado e arranhões próximo do farol.

Alan era vascaíno e tinha a cruz de malta tatuada no braço. Como homenagem, Lucas Salles, irmão da vítima, foi com a camisa do time no protesto, assim como outros amigos. O pai da vítima também esteve no local. Abalados, não quiseram conceder entrevistas.

Prensou a moto no poste

De acordo com testemunhas, Alan estava trabalhando como entregador quando - após uma discussão - foi perseguido pelo taxista, que prensou a moto em um poste na Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, na mesma região, provocando a queda e atropelamento do jovem. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os militares constataram a morte ainda no local.