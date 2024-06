Nas redes sociais, amigos lamentam

Segundo a Polícia Militar, após o motorista fugir, agentes do 6° BPM (Tijuca) encontraram o táxi na loja. O condutor seria funcionário do local e guardou o automóvel no estabelecimento, fugindo em seguida. Ainda na noite de sexta, motociclistas já haviam feito um protesto com "buzinaço" na frente da loja. Nas redes sociais, amigos lamentaram. "Moleque trabalhando, muita covardia! Meu Deus, que isso, o mundo está cada vez pior, esse taxista tem que pagar por isso", disse um amigo.

"Alan morreu por uma briga de trânsito, sabe não dá para acreditar que um taxista fechou ele, e simplesmente o matou por uma briga boba", comentou outro colega.