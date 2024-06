'627 é trem fantasma total'

Com bancos sem assentos, a linha 627 (Inhaúma X Saens Peña) foi classificada por Paulo como a "com energia mais pesada do Rio". Sobre ela, o internauta falou: "Eu tenho certeza absoluta que todos os ônibus dessa linha já presenciaram assassinato. Trem fantasma total".

Para finalizar, Paulo usou o espaço para questionar o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sobre as melhorias nos ônibus da cidade. "Aguardo o pronunciamento do meu prefeito Eduardo Paes sobre o que ele está planejando para melhorar as linhas da cidade", questionou ele.