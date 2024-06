Rir para não chorar

Depois de viralizar frequentando as estações do Metrô e os supermercados do Rio, Paulo Albuquerque decidiu dar um passeio pela cidade usando as principais linhas de ônibus municipais. Com bom humor, o carioca numerou os problemas que passageiros enfrentam diariamente no transporte público.

No X, antigo Twitter, Paulo mostrou que a jornada começou na linha 457 (Abolição X Copacabana). Entre as reclamações dele, estão superlotação e fedor de urina. "Meu sonho é pelo menos uma vez na vida conseguir sentar nesse ônibus. A carroça está sempre lotada. Sem condições. E ainda tenho que aturar o fedor de mijo incensando o ambiente", escreveu.

Já na linha 298 (Acari X Castelo), o carioca flagrou briga entre um vendedor ambulante e um passageiro. "Pau comeu no 298 hoje. O camelô deixou cair a mercadoria no pé do passageiro e o colega não entendeu legal. 'Botou' ele para fora sem mais nem menos, filho. Camelô ficou feião na foto", narrou os acontecimentos.

Na linha 397 (Campo Grande X Candelária) ele falou sobre o trajeto e contou que passou por uma situação desconfortável, onde alguém passou mal devido ao balanço do ônibus. "Pegar esse ônibus de ponta a ponta é quase como ir a São Paulo. Viagem pesada e com barulho de peça solta na cabeça. Dá até enjoo. O amigo não aguentou a viagem e deu aquele vomitada de leve", disse.

A linha 371 (Praça Seca X Praça da República) recebeu elogios, mas nem tudo é perfeito. Paulo denunciou o uso de drogas dentro do transporte: "Esse é o metrô do asfalto, não tem jeito. É um a cada 3 minutos. Tu não fica na mão nunca. Por outro lado, não sei o que acontece com esse ônibus para ter tanta gente cheirando pó na porta de trás. Toda vez isso".

Na polêmica linha 474 (Jacaré X Copacabana), o internauta mostrou que a cordinha para o sinal sonoro estava solta e, inclusive, ironizou isto.