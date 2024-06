SANTO DO DIA

SÃO CARLOS LWANGA: Ele viveu no século XIX, no Reino de Buganda, que atualmente é parte de Uganda. Carlos Lwanga nasceu em 1860 em uma família real africana e foi criado como um membro da corte do rei Mwanga II. Batizado como católico na adolescência, foi responsável por cuidar dos jovens que serviam ao rei. Em 1885, o rei Mwanga II iniciou uma perseguição aos cristãos. Carlos Lwanga se tornou um líder entre os cristãos protegendo e escondendo os jovens cristãos em sua corte. No dia 3 de junho de 1886, Carlos Lwanga foi martirizado juntamente com outros 21 jovens cristãos. São conhecidos como os Mártires de Uganda.