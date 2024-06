Disciplina e crítica social permeiam 'Jardim dos Desejos'

Sente-se um tom um tanto bressoniano em, drama do veterano Paul Schrader - roteirista de clássicos como, diretor de ótimos filmes próprios como os recentes. Aliás,parece o fecho de uma trilogia dedicada a personagens de passado problemático.

No filme, há uma pequena reflexão introdutória sobre a arte da jardinagem. O jardim pode disciplinar a aparente desordem da natureza ou deixá-la por conta própria. Parece que vamos assistir a algum tipo de reflexão zen, da qual nossa época parece tão carente. No entanto, essa pode ser uma falsa pista.

Quem traz esses pensamentos, em voz off, é Narvel Roth (Joel Edgerton), mestre-jardineiro que trabalha no suntuoso Gracewood Garden, propriedade da ricaça Norma (Sigourney Weaver).

Narvel comanda uma pequena e disciplinada equipe de manutenção dos jardins. A ordem começa a ser subvertida pela chegada da jovem sobrinha-neta de Norma, a desinibida Maya (Quintessa Swindell).

As relações entre Narvel e Norma não são apenas profissionais. Por isso mesmo, entre outros motivos, a chegada de Maya será desestabilizante da aparente serenidade reinante no local.

Narvel tem um passado problemático, que se desvela de supetão. Basta vê-lo tirar a camisa e ficar de torso nu para que se perceba do que se trata. Ainda mais porque estamos no sul dos Estados Unidos, Louisiana, onde a memória das tensões raciais permanece latente - e pode explodir a qualquer momento.

Mal-estar histórico

Schrader, em seus roteiros e filmes, expressa esse mal-estar latente na sociedade em que vive - e que serve de modelo para o mundo ocidental.

Uma história de conquista que inclui escravidão e genocídio; um regime econômico excludente, travestido no clichê da "terra das oportunidades"; relação beligerante com o mundo e que se expressa, no campo interno, por uma mal disfarçada luta de todos contra todos.

Tudo abaixo da linha d'água, devidamente oculto e reprimido. Cabe à arte trazer à tona esse incômodo permanente, o retorno do reprimido, como se diz em psicanálise.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.