Sepultamento hoje, em Botafogo

O sepultamento de Luiz Antônio Bispo está marcado para hoje, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, em 2022, ele foi condenado a um ano e quatro meses de prisão pelo crime de resistência. Conforme a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), na época, ele participou de um confronto armado com policiais militares no ano de 2020 na comunidade Chapéu-Mangueira, onde morava.

A Justiça do Rio não informou se a pena foi cumprida integral ou parcialmente em regime fechado.