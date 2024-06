Mulher sabia de todo plano

Suyane Breschak sabia de todo o plano para matar o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, segundo as investigações da Polícia Civil. O delegado Marcos Bruss afirmou, ontem, que a suspeita era uma espécie de mentora espiritual de Júlia Andrade Cathermol Pimenta, principal suspeita de ter envenenado o namorado com um 'brigadeirão'.

"Temos o depoimento da Suyane, que detalhou o que a Júlia teria confidenciado a ela. Temos elementos de que a Suyane tinha conhecimento antes, durante e depois do plano criminoso da Júlia", disse o delegado Marcos Bruss.

O policial, que comanda as investigações do caso, também ficou surpreso com a postura de Júlia Cathermol em seu depoimento, pois mesmo com a morte do namorado, a mulher sorria enquanto falava.