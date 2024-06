Vídeo: Ciclista é atingida por trem enquanto fazia selfie

O vídeo de uma ciclista sendo atingida por um trem de cargas enquanto tentava fazer uma selfie viralizou na web nesta terça-feira (4). O incidente aconteceu na região de Uberaba, em Minas Gerais. Em vídeo que circula nas redes sociais, a mulher aparece ao lado de um grupo de ciclistas tirando fotos próxima dos trilhos enquanto o cargueiro se aproxima e buzina repetidas vezes. Para tentar fazer a selfie com o comboio, ela se inclinou em direção ao veículo e acabou sendo atingida na cabeça. Após o impacto, a mulher pediu para que as colegas a deitassem no chão. Não há informações sobre o estado de saúde da ciclista.

Ciclista fazendo selfie é atropelada por trem. Ocorreu em Minas gerais pic.twitter.com/2kn4A9tktT — FAVELA CAIU NO FACE (@favelacaiunface) June 4, 2024