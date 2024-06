Nós, moradores da Rua Benjamin Chambarelli, no bairro K11, em Nova Iguaçu, solicitamos a substituição de uma lâmpada queimada no poste de iluminação pública em frente ao número 89, na subida do viaduto do K11. A ausência de iluminação adequada nesta área tem gerado preocupações com a segurança dos moradores, especialmente durante a noite. A reposição da lâmpada é essencial.