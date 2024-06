Matou e dormiu com cadáver

As investigações apontam que Júlia é suspeita de ter posto 50 comprimidos dentro de um brigadeirão e oferecido ao empresário, que em seguida foi dopado com remédios controlados. Contra ela, há um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado.

De acordo com o laudo pericial, Luiz foi morto três ou seis dias antes do corpo ser localizado. A família da vítima contou que a última vez que ele foi visto foi no dia 17 deste mês. Segundo as investigações da 25ª DP, a suspeita dormiu ao lado do cadáver do namorado durante o fim de semana, no apartamento dele, no Engenho Novo.