Sessão privada? Cesar Maia é flagrado sem calças durante votação virtual da Câmara

O vereador e ex-Prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia (PSD), protagonizou um momento inusitado durante sessão virtual da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (5). O político participava de votação remota quando apareceu sentado sem calças em transmissão ao vivo da TV Rio Câmara. Ao perceber a gafe, ele rapidamente reposiciona a webcam.



As imagens viralizaram na web e muitos apontaram que o vereador estaria sentado no vaso sanitário. ‘Político sempre fazendo cagada. É incrível’, ironizou um internauta. "Literalmente cagando para o povo", disse outro. Até o momento da publicação desta reportagem, Cesar Maia não se pronunciou sobre o ocorrido. Assista!

INACREDITÁVEL! O vereador César Maia (PSD) acabou de aparecer CAGANDO durante uma sessão da Câmara de Vereadores do Rio. pic.twitter.com/dHd845s174 — Rodrigo Luis Veloso (@rodrigoluisvelo) June 5, 2024