Ganhava mesada do pai, a quem chamava de 'banco'

Júlia é formada em psicologia, mas não estava atuando na área. Ela recebe uma pensão do pai biológico no valor de R$ 2,5 mil por mês. No entanto, a relação entre pai e filha aparenta ser somente alimentada por interesse financeiro da suspeita. Para pessoas próximas, ela chamava o pai de "banco".

Júlia também mantinha um relacionamento com outro homem há dois anos. Com ajuda da cigana, inventou que iria ser babá e se ausentar por um mês, tempo em que passou a morar com Luiz Marcelo.

O homem também prestou depoimento e apresentou áudios e fotos enviados por aplicativos de mensagem em que ela tentava comprovar o trabalho de babá, no qual alegou que receberia R$ 11 mil de remuneração. No entanto, as investigações demonstraram que as crianças nas imagens eram filhos da própria Suyany.