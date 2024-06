Na Estrada João Melo, em Campo Grande, Zona Oeste tem um buraco enorme na via, localizado entre os número 438 e 442. Esse buraco representa um risco de acidentes, especialmente para os pedestres que precisam transitar pelo local. A situação é ainda mais crítica durante a noite, quando a visibilidade é reduzida. Solicito, com a máxima urgência, que sejam tomadas as providências necessárias para o reparo desse buraco, visando garantir a segurança de todos.