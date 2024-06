Pedimos mais conduções e mais opções de linhas de ônibus no bairro do Lins de Vasconcelos. Estamos carentes de condições adequadas de transporte e também de ônibus nos horários noturnos. Solicitamos a volta das linhas 606 SV, 651 e 652 nos horários noturnos, pois essas linhas desapareceram e deixaram muitos moradores desamparados. Precisamos de mais ônibus que façam a ligação com outros bairros.