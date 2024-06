Na Estrada do Sapê, na esquina com a Rua Rocha Miranda. Há um arriamento de manilha que está necessitando de reparo urgente. Essa situação compromete a conservação da via e representa um risco para motoristas e pedestres que passam pelo local. Além de dificultar o trânsito, o problema pode causar acidentes, especialmente durante períodos de chuva. É essencial que sejam tomadas as medidas necessárias.