Racismo! Homem interrompe formatura para impedir filha de cumprimentar líder negro

Durante cerimônia de formatura da Escola Secundária de Baraboo, em Winsconsin, nos Estados Unidos, um homem identificado como Matthew Eddy subiu no palco para impedir que a filha cumprimentasse o superintendente escolar Rainey Briggs. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possivel ver o momento em que o homem empurra o líder negro para longe da estudante. “Não quero que ela toque nele”, disse o pai. O caso aconteceu na última sexta-feira (31).



Imediatamente os seguranças interviram e retiraram o homem de perto do representante, naquele momento único negro no palco. O caso está sendo investigado pela polícia e Rainey solicitou uma ordem de restrição contra Matthew.

ASSISTA: Durante a cerimônia de formatura, um pai invade o palco e impede sua filha de cumprimentar o líder negro da universidade.



