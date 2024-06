SANTO DO DIA

Santo Antônio Maria Gianelli: Foi um sacerdote e bispo italiano do século XVIII. Após completar seus estudos em teologia, Antônio Maria foi ordenado sacerdote em 1812. Em 1838, Antônio Maria foi nomeado bispo de Bobbio, uma diocese no norte da Itália. Fundou a Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto, uma ordem religiosa dedicada à educação, cuidado dos doentes e promoção da dignidade humana. Ele também estabeleceu escolas, orfanatos e hospitais para atender às necessidades daqueles que mais precisavam. Santo Antônio Maria era conhecido por sua humildade, simplicidade e caridade.