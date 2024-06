Caiado defende Cesar Maia

O presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Caiado (PSD), defendeu ontem o vereador Cesar Maia (PSD), após ele aparecer sem calças durante uma sessão extraordinária virtual na Câmara de Vereadores, na tarde de quarta-feira.

Em uma publicação no Instagram, Caiado declarou: "Um descuido em um momento de intimidade não pode ser motivo de chacota e anular a história de quem foi prefeito do Rio por três vezes e contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da nossa Cidade".

Daniela Maia, filha do ex-prefeito e secretária de Turismo da cidade, publicou no Instagram uma nota de repúdio sobre a repercussão do ocorrido. "Expor um homem, hoje com 78 anos, à humilhação pública por não dominar a tecnologia, e que infelizmente, sem perceber, deixou a câmera aberta em um momento de privacidade, é parar de acreditar em compaixão", desabafou.

Em nota divulgada à imprensa, a assessoria de Cesar Maia declarou que o vereador teve uma "indisposição repentina", mas continuou na sessão. "O mal-estar súbito acabou prejudicando sua percepção da câmera aberta, se ateve somente em manter sua atenção ao trabalho".