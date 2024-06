As árvores e plantas estão sobre os fios de energia, cabos de alta tensão da Light, e os cabos de telefone e internet, localizados sobre o transformador na Rua João Martins, bairro K11 em Nova Iguaçu. Já ocorreram faíscas, incêndios e curtos-circuitos, inclusive com explosão do transformador, provocando correria e deixando todo o bairro sem luz. Peço que venham fazer a manutenção.