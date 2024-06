Nós, moradores da Rua Nestor Curió, no bairro de Água Santa, Zona Norte, temos solicitado há meses a instalação de uma placa de identificação do nome da rua na esquina com a Rua Dois de Fevereiro. Apesar dos pedidos contínuos, já se passaram meses sem que nada seja resolvido. Enquanto isso, uma placa improvisada de papel é o que permanece no local, o que não atende adequadamente às necessidades.